Rize’nin karlı yaylalarından kartpostallık görüntüler

Rize'nin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı İkizdere ilçesine bağlı Sivrikaya Yaylası ve Ovit Yaylası'nı beyaza büründü. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Adeta bir gelinlik giymiş gibi bembeyaz görünen doğa görenleri adeta büyüledi. Kartpostallık gibi olan görüntüler veren yaylalar herkesi kendisine hayran bıraktı. Karın düşmesiyle yaylacılar da küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarıyla köylerine dönüşe geçti. Kara aldırmadan yürüyen hayvanlar yol boyunca renkli görüntülere sahne oldu.