Rize’nin karlı yaylalarından kartpostallık görüntüler

Düzenleme: Kaynak: İHA
Rize’nin karlı yaylalarından kartpostallık görüntüler

Rize'ye karın yağmasının ardından her yer beyaza büründü. İkizdere ilçesine bağlı yaylalarda ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Rize'nin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı İkizdere ilçesine bağlı Sivrikaya Yaylası ve Ovit Yaylası'nı beyaza büründü. Ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Adeta bir gelinlik giymiş gibi bembeyaz görünen doğa görenleri adeta büyüledi. Kartpostallık gibi olan görüntüler veren yaylalar herkesi kendisine hayran bıraktı. Karın düşmesiyle yaylacılar da küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarıyla köylerine dönüşe geçti. Kara aldırmadan yürüyen hayvanlar yol boyunca renkli görüntülere sahne oldu.

Rize’nin karlı yaylalarından kartpostallık görüntüler

Rize’nin karlı yaylalarından kartpostallık görüntüler

Rize’nin karlı yaylalarından kartpostallık görüntüler

Rize’nin karlı yaylalarından kartpostallık görüntüler

Rize’nin karlı yaylalarından kartpostallık görüntüler

Rize’nin karlı yaylalarından kartpostallık görüntüler

Rize’nin karlı yaylalarından kartpostallık görüntüler

Rize’nin karlı yaylalarından kartpostallık görüntüler

Rize’nin karlı yaylalarından kartpostallık görüntüler

Rize’nin karlı yaylalarından kartpostallık görüntüler

Rize’nin karlı yaylalarından kartpostallık görüntüler

Rize’nin karlı yaylalarından kartpostallık görüntüler

Rize’nin karlı yaylalarından kartpostallık görüntüler

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