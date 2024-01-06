Rizespor evinde rekor kırdı. Hataspor'da kötü gidişat devam etti. Eren Bozdaş yazdı

Trendyol Süper Ligi’nin 19. Haftasında 7 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Çaykur Rizespor sahasında son haftalarda düşüş yaşayan Hatayspor’u konuk etti.

RİZE ÖZGÜVENLİ BAŞLADI

Kendi evinde oynamanın özgüveni ile sahaya çıkan Karadeniz temsilcisi ilk 20 dakika rakibini kendi sahasına hapsetti.

Sol kanattan sık sık Hatayspor ceza sahasına yüklenen Atmacalar ard arda yaptığı atakların karşılığını kısa sürede aldı.

TOP DİREKTE PATLADI

7. dakikada Benhur Keser’in sağ kanattan orta-şut karışımı vuruş topun kale önünde sekmesi sonrası herkesi şaşkına çevirdi. Kimsenin müdahale edemediği top direkte patlattı.

VARESANOVİC PERDEYİ AÇTI

18. dakikada bu sefer Emirhan Topçu’nun sağ kanattan bindirmesi sonrası sağ kanattan açılan ortada Varesanovic topu kaleye ters bir şekilde kontrol etti. Penaltı noktasından bir anda kaleye dönerek sert bir şut çıkaran Bosna Hersekli futbolcu takımını öne geçirdi.

HATAY KENDİNE GELDİ

Yedikleri golün etkisi ile kendine gelen Hatayspor kalan 20 dakikayı domine etti. Yüzde 60 topla oynamaya kadar ulaşan konuk ekip rakip kaleye tam 9 şut göndersede fileleri havalandırmayı bir türlü başaramadı ve ilk yarı 1-0 Rizespor’un üstünlüğü ile sona erdi.

RİZE HAKİMİYETİ GERİ ALDI

Teknik direktör İlhan Palut’un uyarıları sonrası ikinci yarının başında geriye yaslanmayı bırakarak yeniden topla oynamaya başlayan Rizespor oyunda hakimiyeti yeniden eline aldı.

GAICH'İN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

53. dakikada serbest vuruşta açılan orta sonrası gelişen karambolde topu bir anda önünde bulan Gaich topu ağlarla buluşturdu. Ancak VAR’dan gelen uyarı sonrası gol iptal edildi.

İKİ TAKIMDAN DA ARD ARDA DEĞİŞİKLİKLER

Hatayspor’da Volkan Demirel’in Kamil Ahmet Çörekçi ve Joelson Fernandes’i oyuna sokması sonrası konuk ekip oyuna denge getirsede İlhan Palut meslektaşının hamlesine karşılık Pala, Sauer ve Minchev’i oyuna dahil etti.

OLAWOYİN FARKI İKİYE ÇIKARDI

Maçın son dakikalarında rakibine yeniden önde basmaya başlayan Rizespor’da Hojer sol kanatta kazandığı topu yerden ama uzun bir şekilde ceza sahasına gönderdi. Rakip oyuncuların arasından geçen topu bir anda önünde bulan Olawoyin 82. dakikada farkı ikiye çıkardı.

REKOR KIRDILAR

Gol sesinin daha çıkmadığı maçta Rizespor Hatayspor’u 2-0 mağlup ederek üst üste 8. maçında da yenilgi yüzü görmeyerek rekor kırdı.