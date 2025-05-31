Rizespor’a imza atıp kaçmıştı: Şampiyonlar Ligi finalinde oynayacak

PSG ile Inter’in bu akşam Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşacağı maç, İtalyan ekibinin golcüsü ve Süper Lig ekibi Rizespor için farklı bir hikayeyi barındırıyor.

Inter forması giyen İranlı forvet Mehdi Taremi’nin, kariyerinin bir bölümünde Rizespor yer alıyor. 2016-2017 sezonu başında Rizespor’a imza atan golcü oyuncu, Karadeniz ekibiyle bir süre idmanlara çıktıktan sonra eski takımının taraftarlarının geri dönmesi için kendisi ve ailesini baskı altına aldığı yönünde iddialarda bulunarak şehri terk etmişti. İranlı futbolcu izin almadan ve sözleşme şartlarını yerine getirmeden Türkiye'den ayrılarak eski takımı Persepolis ile sözleşme imzalamıştı.

FIFA 4 AY MEN CEZASI VERMİŞTİ

Bunun üzerine Rizesspor hakkını aramak için FIFA’ya başvurdu. 2017 Eylül ayında çıkan karar ile Rizespor, 789 bin 500 avro tazminat almaya hak kazanırken Mehdi Taremi için 4 ay men cezasına ve Persepolis Kulübü için de iki dönem transfer yasağına hükmedildi.

PORTEKİZ’DE KARİYER ZİRVESİ YAPTI

Bu kararla bir süre sahalardan uzak kalan Taremi, daha sonrasında ise kariyerinde hızlı bir yükseliş yaşadı. 2018’in Ocak ayında Persepolis’ten ayrılarak ilk yurt dışı deneyimini Katar’ın Al-Gharafa takımında yaşayan Taremi, 2019’da ise büyük yükselişini yapacağı Portekiz’in Rio Avelino takımına transfer oldu. İlk sezonunda gol kralı olan Taremi, 1 yıl sonra ülkenin en büyük takımlarından Porto’ya 4,73 milyon euro karşılığında transfer oldu.

Porto ile 4 sezon geçiren Taremi, 2022-23 sezonun yaşadığı gol krallığının dışında Portekiz devi ile 1 şampiyonluk, 1 lig kupası, 3 Portekiz kupası ve 2 Portekiz Süper kupası kazandı.

SEZON BAŞINDA INTER’E TRANSFER OLDU

2024 Haziran ayında sözleşmesinin sonra ermesinin ardından Inter’e transfer olan tecrübeli golcü burada Thuram ve Martinez gibi golcülerin arkasında kalsa da rotasyonda sık sık şans buluyor. Bu sezon Inter formasıyla 43 maçta 3 gol ve 9 asiste imza attı.

Yolu Rize’den geçen İranlı golcü bu akşam şans bulması halinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde final oynayacak.