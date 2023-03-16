Rizespor iç saha gelirlerini depremzedelere bağışlayacak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sezon sonuna kadar iç saha maçlarındaki taraftar gelirlerini, deprem bölgesi için AFAD'a bağışlayacak.

FİYATLARDA İNDİRİM UYGULANACAK

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulu kararıyla Altay maçından itibaren maç bileti fiyatlarında yüzde 50 indirim uygulanacağı belirtildi.



AFAD'A BAĞIŞLANACAK

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere kulüpten desteklerin devam ettiği aktarılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından depremzedelere yönelik çalışmalarımız aralıksız sürerken sezon sonuna kadar iç saha maçlarındaki bilet gelirlerinin deprem bölgesine gönderilmek üzere AFAD'a bağışlanması kararlaştırılmıştır." ifadesine yer verildi.