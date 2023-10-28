Rizespor'dan hakem isyanı: Gencecik çocukların emeğine yazık

Süper Lig'de Galatasaray'a yenilen Çaykur Rizespor, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Rizespor'dan hakem isyanı: Gencecik çocukların emeğine yazık

Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ligde 1-0 mağlup etti.

Çaykur Rizespor ise bu sezon 4. yenilgisini yaşadı ve 14 puanda kaldı.

Karadeniz ekibi maç sonu sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

İşte Rizespor'un açıklaması;

-Gencecik çocukların emeklerine yazık. Eşine çok rastlanmayan gelecek vaat eden genç oyuncular projesiyle sezona başlayan Çaykur Rizespor camiasına yazık. Gelecek vaat eden genç bir kadro kurduk, bir mücadele içerisindeyiz, hayallerimiz var, hayallerimizi yıkmayın! Anadolu kulüpleri sadece saygı bekliyor, adaletli davranılmasını bekliyor, alın terinin karşılığı çarpık düzene kurban gitmesin istiyor. Esas sorun kaybedilen puanlar değil bizzat yok olan güvendir. Çaykur Rizespor olarak sahada mücadele etmeye, Süper Lig’e renk katmaya devam edeceğiz. Futbolun tüm paydaşlarını özlenen adaletli yönetimin oluşması için görev almaya davet ediyor, bu akşamki maçta emeğimizin gasp edilmesine sebep olanların vicdanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

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