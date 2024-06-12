Rizespor'dan İspanya La Liga'ya gidiyor

İspanyol basınından El Gol Digital, La Liga takımlarından Las Palmas'ın Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu'yu transfer edeceğini ileri sürdü.

Habere göre; Saul Cocu ve Mika Marmol'un takımdan ayrılacağı, bu nedenle Las Palmas'ın stoper alacağı belirtildi.

İlk hedefin Çaykur Rizespor'un 23 yaşındaki oyuncusunun olduğu bildirilirken, bonservis bedeli olarak da 3 milyon euro ödeneceği yazıldı.

Stoperde görev yapan Emirhan Topçu, sol bekte de görev yapabiliyor.

Emirhan Topçu, geçen sezon 32 maçta görev yaparken 1 de gol attı.