Rizespor'dan İspanya La Liga'ya gidiyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rizespor'dan İspanya La Liga'ya gidiyor

İspanyol basınından El Gol Digital, çarpıcı bir transfer haberine imza attı.

İspanyol basınından El Gol Digital, La Liga takımlarından Las Palmas'ın Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu'yu transfer edeceğini ileri sürdü.

Habere göre; Saul Cocu ve Mika Marmol'un takımdan ayrılacağı, bu nedenle Las Palmas'ın stoper alacağı belirtildi.

İlk hedefin Çaykur Rizespor'un 23 yaşındaki oyuncusunun olduğu bildirilirken, bonservis bedeli olarak da 3 milyon euro ödeneceği yazıldı.

Stoperde görev yapan Emirhan Topçu, sol bekte de görev yapabiliyor.

Emirhan Topçu, geçen sezon 32 maçta görev yaparken 1 de gol attı.

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