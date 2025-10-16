Trendyol Süper Ligin 9'uncu haftasında Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u konuk edecek.

Çaykur Didi Stadyumu'nda 18 Ekim günü oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

Rizespor maçın biletlerinin satışa çıktığını açıkladı. VIP tribün bilet ücreti 5 bin lira olarak belirlenirken, diğer biletler 53 liradan satışa çıkarıldı.

Birçok takım konuk takım taraftarlarına yüksek fiyattan bilet satarken, Çaykur Rizespor bordo mavili taraftarların bilet fiyatını da 53 lira olarak belirledi.

Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçının bilet fiyatları şu şekilde:

VIP B Tribünü: 5 bin lira

Maraton Tribünü: 53 lira

Kapalı Dağ Tribünü: 53 lira

Kapalı Deniz Tribünü: 53 lira

Kale Arkası Dağ Tribünü: 53 lira

Kale Arkası Deniz Tribünü: 53 lira

Misafir Takım Tribünü: 53 lira