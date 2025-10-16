Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş-Gençlerbirliği maçında Oğuzhan Çakır, Çaykur Rizespor-Trabzonspor mücadelesinde Halil Umut Meler düdük çalacak.
Başakşehir'in Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmayı Atilla Karaoğlan, Fenerbahçe-Fatih Karagümrük müsabakasını ise Ali Şansalan yönetecek.
Haftanın programı ve hakemleri şöyle:
18 EKİM CUMARTESİ
TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor: Kadir Sağlam (Saat 14.30)
Beşiktaş-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır (Saat 17.00)
Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Halil Umut Meler (Saat 17.00)
RAMS Başakşehir FK-Galatasaray: Atilla Karaoğlan (Saat 20.00)
19 EKİM PAZAR
Zecorner Kayserispor-Samsunspor: Ümit Öztürk (Saat 14.30)
Corendon Alanyaspor-Göztepe: Ali Yılmaz (Saat 17.00)
Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor: Erdem Mertoğlu (Saat 17.00)
Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ali Şansalan (Saat 20.00)
20 EKİM PAZARTESİ
ikas Eyüpspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın (Saat 20.00)