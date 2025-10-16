Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş-Gençlerbirliği maçında Oğuzhan Çakır, Çaykur Rizespor-Trabzonspor mücadelesinde Halil Umut Meler düdük çalacak.

Başakşehir'in Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmayı Atilla Karaoğlan, Fenerbahçe-Fatih Karagümrük müsabakasını ise Ali Şansalan yönetecek.

Haftanın programı ve hakemleri şöyle:

18 EKİM CUMARTESİ

TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor: Kadir Sağlam (Saat 14.30)

Beşiktaş-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır (Saat 17.00)

Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Halil Umut Meler (Saat 17.00)

RAMS Başakşehir FK-Galatasaray: Atilla Karaoğlan (Saat 20.00)

19 EKİM PAZAR

Zecorner Kayserispor-Samsunspor: Ümit Öztürk (Saat 14.30)

Corendon Alanyaspor-Göztepe: Ali Yılmaz (Saat 17.00)

Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor: Erdem Mertoğlu (Saat 17.00)

Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ali Şansalan (Saat 20.00)

20 EKİM PAZARTESİ

ikas Eyüpspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın (Saat 20.00)