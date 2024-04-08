Rize’ye uyuşturucu getirmeye çalışan 2 kişi yakalandı

Rize İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan ve Rize’ye uyuşturucu madde getireceği belirlenen şahısları yakaladı.

Yakalanan T.T. ve H.K. isimli şahısların üstünde arama yapıldı. Yapılan aramada, toplam ağırlığı 88,3 gram olan bonzai maddesi ve 1 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği ile tüfeğe ait 59 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şahsın, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.