Rize’yi dolu vurdu

Kaynak: İHA
Rize’yi dolu vurdu

Rize’nin Pazar ilçesinde başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Park halindeki araçların üzerine vatandaşlar halı ve bez örterek zarar görmesini engellemeye çalıştı.

Rize’nin Pazar ilçesinde aniden bastıran dolu vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağan dolu nedeniyle vatandaşlar apartmlan girişleri ve dükkanların tenterenini altına girerek korunmaya çalıştı.

Dolu yağışı nedeniyle park halindeki araçlarının kaportalarında göçük olmasını engelelem için adeta zamanla yarıştı. Ellerine geçen halı, kilim, bez gibi ürünleri araçlarının üzerine sererek kaportalarını korumaya aldı.

Dolunun aniden bastırdığını söyleyen vatandaşlardan biri "Kaldırımda yürürken önümü dolu düştü. Hemen kendimi bir apartmanın girişine attım. İri dolu taneleri zemine düşüp parçalandı" diye konuştu.

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