Robbie Williams Bodrum planını açıkladı. Türkiye’de ilk kez konser verecek

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams, Türkiye’deki ilk konserini 17 Ağustos’ta Bodrum Lujo Hotel’de verecek.

Robbie Williams Bodrum planını açıkladı. Türkiye’de ilk kez konser verecek

İngiliz şarkıcı Robbie Williams, Türkiye’deki ilk konseri için özel hazırlıklar yapmaya başladı. Sanatçı, Türk asıllı eşi Ayda Field ve çocuklarıyla Türkiye’ye geleceğini söyledi ve duygularını şu sözlerle paylaştı:

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"Güvercinlik Koyu sanırım o bölgede ve denizin en güzel olduğu yer. Su sporları yapacağım için heyecanlıyım. Otelin deniz uçağı ile Bodrum’u yukarıdan görmek için de heyecanlıyım. Koylarda bir gün geçirmek için sabırsızlanıyorum.”

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Otel de Robbie Williams için SPA bölümünde özel hazırlık yaptı. Willams’ın çocukları için Kijo Çocuk Kulubü’nde dans atölyesi, seramik atölyesi, robotik kodlama ve resim atölyeleri hazırlandı. Robbie Williams konserinin bilet fiyatları 17 bin 600 TL ila 22 bin TL arasında değişiyor.

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