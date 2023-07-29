Robbie Williams Türkiye konserine hazırlanıyor. Deniz uçağı ile Bodrum turu atacak

Dünyaca ünlü yıldız Robbie Williams, Türkiye’de ilk kez konser verecek. 17 Ağustos’ta Bodrum’da sahneye çıkacak olan Williams, Türkiye’ye ailesiyle gelecek. Aile, konser sonrası deniz uçağıyla Bodrum turuna çıkacak.

Robbie Williams Türkiye konserine hazırlanıyor. Deniz uçağı ile Bodrum turu atacak

Edwilliamsitör: Özlem KIRAL

Take That grubundan ayrılıp başarılı bir solo kariyere imza atan Robbie Williams, Türkiye’deki dinleyicileriyle ilk kez buluşuyor.

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İngiliz şarkıcı, 17 Ağustos Perşembe gecesi Bodrum’daki bir otelde sahneye çıkacak. 25 yıllık solo kariyerine dünya çapında 85 milyon albüm satışı, İngiltere’de zirveye ulaşan 13 albüm, 14 single’a imza atan, konserleri izleyici rekorları kıran ve çok sayıda ödül kazanan Robbie Williams, konserinde “Let Me Entertain You”, “Rock DJ”, “Kids”, “She’s The One”, “Feel”, “Angels” gibi hit şarkılarını seslendirecek.

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ÖZEL JETLE GELECEKLER

Robbie Williams’a Türkiye seyahatinde 100 kişilik ekibinin yanı sıra Türk asıllı eşi Ayda Field ile çocukları Theodora (9), Charlton (7), Colette (3) ve Beau (2) da eşlik edecek. Aileyi Bodrum’a özel jetle getirecek olan otel, Robbie Williams ve ailesini en iyi şekilde ağırlamak için özel bir hazırlık sürecine girdi. Aile, Konser sonrası otele ait deniz uçağıyla Bodrum’u havadan turlayacak, ayrıca koyları gezecek. Otelin restoranında aileye Türk mutfağından özel lezzetler sunulacak. Çocuklar da dans, seramik, robotik kodlama, resim gibi eğlenceli atölyelerle ağırlanacak.

LOCALAR 20 BİN EURO

Konserin avantajlı ilk dönem biletleri tükendi. İkinci avantajlı dönemde biletler 17 bin 600 liradan satılıyor. Daha sonra bilet fiyatları 22 bin liraya çıkacak. Konserin loca fiyatları da 8 bin ile 20 bin Euro arasında değişiyor. Otelde iki kişi için bir gece konaklamanın ücreti ise 30 bin lira.

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