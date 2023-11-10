Robert De Niro davayı kaybetti. Eski asistanına bakın ne kadar ödeyecek

Eski asistanı Graham Chase Robinson tarafından mobbing yapmaktan cinsiyet ayrımcılığına kadar çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalan ve 12 milyon dolar tazminat talep edilen Robert De Niro'nun davası sona erdi.



Oscar ödüllü yıldız, Jürinin kararı ile kişisel olarak sorumlu bulunmasa da sahip olduğu yapım şirketi Canal Productions’ın eski asistana yaklaşık 1,3 milyon dolar tazminat ödemesine hükmedildi.

"ZEHİRLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI"

De Niro'nun şirketinin, Nisan 2019'da istifa eden asistanı zehirli bir çalışma ortamına maruz bırakmak ve istismardan sorumlu olduğu tespit edildi. Şirket ise 450 bin dolardan fazla havayolu milini kişisel hesabına aktarmakla suçladığı Robinson'a yönelik 6 milyon dolarlık karşı dava açmıştı. Jüri, asistana yöneltilen iddialarının yersiz olduğu kararını verdi.

AVUKATLARINA SARILDI

İki gün tanık kürsüsüne çıkan dünyaca ünlü aktör, son duruşmaya katılmadı. Robinson ise avukatlarına sarılarak kararı kutladı. Asistanın avukatı Brent Hannafan, müvekkilinin sonuçla ilgili şimdilik bir yorumda bulunmayacağını söyledi.

"HER ŞEYİ KAYBETTİM"

Kendisini dibe vurmuş gibi hissetmesine neden olan işinden ayrıldığını ifade eden Robinson, 638 iş başvurmasına rağmen dört yıldır çalışmadığını söylemişti. Asistan, mahkemede "Kariyerimi kaybettim, finansal bağımsızlığımı kaybettim. Her şeyi kaybettim" ifadelerini kullanmıştı.