Robert De Niro kızının fotoğrafını paylaştı. 79 yaşında 7. kez baba olmuştu

Geçtiğimiz günlerde yedinci kez baba olan 79 yaşındaki Hollywood yıldızı Robert De Niro, kızının adını ve fotoğrafını paylaştı.

Robert De Niro kızının fotoğrafını paylaştı. 79 yaşında 7. kez baba olmuştu

Hollywood yıldızı ünlü aktör Robert De Niro, geçtiğimiz günlerde "About My Father" adlı yeni filminin tanıtımı için verdiği röportajda baba olduğunu açıklamıştı.

ET Canada muhabirinin altı çocuğu olduğunu söylemesi üzerine "Aslında yedi" yanıtını veren usta oyuncu, 79 yaşında yedinci kez baba oldu.

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Röportaj esnasında "Bir bebeğim var" diyen ve bebeği ve bebeğinin annesi hakkında daha fazla bilgi vermeyen oyuncu, kızının adını paylaştı.

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CBS Mornings programına konuk olan oyuncu, kız arkadaşı Tiffany Chen ile bir kız çocukları olduğunu söyledi.

Kızının fotoğrafını da paylaşan oyuncu, yedinci çocuğunun adının Gia Virginia Chen De Niro olduğunu duyurdu.

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ÖZEL HAYATINI GİZLİ TUTUYOR

Bugüne dek özel hayatı hakkında toplum içinde konuşmaktan kaçınan ünlü aktör, hayatındaki kadınlarla ve onlardan olan çocukları hakkında da ayrıntı vermeyi tercih etmiyor.

1976’da De Niro, Diahnne Abbott ile evlendi. Onunla, Abbott’ın da yer aldığı, oyuncunun kariyerindeki önemli filmlerinden biri olan "Taksi Şoförü" setinde tanıştılar. De Niro, Abbott'ın kızını evlat edinerek soyadını verdi. Evlendikten kısa bir süre sonra ikinci çocukları Raphael De Niro dünyaya geldi.

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Abbott ve De Niro’nun evliliği, De Niro’nun 1988’de model Toukie Smith ile çıkmaya başlamasıyla sona erdi. Çift, taşıyıcı anne aracılığıyla ikiz oğulları Aaron Kendrick ve Julian Henry’ye 1995 yılında kavuştu. İkili, ikizlerinin doğumundan bir yıl sonra ayrıldı.

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De Niro’nun ikinci ve son evliliği, 1997’de Grace Hightower ile oldu. İlk oğulları Elliot’un 1998’de doğumunun ardından boşandılar, ancak 2004’te yeminlerini yenileyerek 20 yıldan uzun bir süre birlikte kalmayı başardılar. Hightower ve De Niro, 2011 yılında ikinci çocukları Helen Grace’e taşıyıcı anne aracılığıyla kavuştu. İkili, 2018’de boşandı.

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