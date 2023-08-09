Robert De Niro'nun 19 yaşında ölen torununun otopsi raporu açıklandı

Editör: Özlem KIRAL

Hollywood'un usta aktörü Robert De Niro'nun 19 yaşında hayatını kaybeden torunu Leandro De Niro Rodriguez'in ölüm nedeni ortaya çıktı.

Ölümünden bir ay sonra duyurulan otopsi raporuna göre Rodriguez, yanlışlıkla içinde en güçlü ağrı kesicilerden olan fentanil de dahil bir grup ilacı aşırı dozda kullanmaktan hayatını kaybetti.

2 Temmuz'da evinde ölü bulunan Rodriguez'in yanında "beyaz bir toz" ve ilaçlar olduğu kayda geçmişti. New York Adli Tıbbı, ölümü "kazayla" olarak değerlendirdi.

Otopsi raporunda 19 yaşındaki gencin, aralarında panik atak ve anksiyete karşıtı olmak üzere altı farklı ilacın "toksik etkisi"nden dolayı hayatını kaybettiği belirtildi.

Robert De Niro da torununun ani ölümüyle ilgili, "Sevgili torunum Leo'nun gidişiyle kahroldum. Taziye mesajları için minnettarız. Leo'muzun yasını tutarken sizden mahremiyet rica ediyoruz" ifadesini kullanmıştı.

DEDESİ GİBİ OYUNCUYDU

Dedesi Robert De Niro ve annesi Drena De Niro gibi Leandro De Niro Rodriguez de oyunculuk yapıyordu. Annesi Drena ile birlikte 2018 yapımı "Bir Yıldız Doğuyor" (A Star Is Born) filminde rol almıştı. Dave Chappelle'in canlandırdığı George "Noodles" Stone karakterinin oğlunu oynamıştı.

Leandro aynı zamanda 2005 yapımı "The Collection"da ve 2018 yapımı "Cabaret Maxime"de de annesi ile birlikte rol almıştı.

