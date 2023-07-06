Robert De Niro'nun 19 yaşındaki torununun ölüm nedeni belli oldu

Usta aktör Robert De Niro 79 yaşında yedinci kez baba olmasıyla gündeme gelmişti. Oyuncunun kendisi gibi oyuncu olan en büyük kızı Drena De Niro'nun 19 yaşındaki oğlu Leandro De Niro Rodriguez'in ölümü ise aileyi sarstı.

Robert De Niro'nun kızı Drena, oğlunun ölüm nedeniyle ilgili sosyal medyada açıklamada yaptı. De Niro, "Birisi ona fentanil (fentanyl) satmış. Hala bu şeyleri satan ve satın alanlara söylüyorum, oğlum artık bizimle değil" ifadelerini kullandı.

Daily Mail'in haberine göre, Leandro De Niro 1 milyon değerindeki bir evde "beyaz toz bir maddenin" yanında ölü bulunmuştu. Polis, De Niro'nun uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği şüphesine odaklanıyordu.

USTA OYUNCUDAN İLK AÇIKLAMA

De Niro, torunun ani ölümüyle ilgili ilk kez konuştu. Page Six'in haberine göre, oyuncunun torununun ölümü nedeniyle "kahrolduğu" bildirildi.

Oyuncunun açıklamasında "Sevgili torunum Leo'nun gidişiyle kahroldum. Taziye mesajları için minnettarız. Leo'muzun yasını tutarken sizden mahremiyet rica ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

TORUNU DA OYUNCUYDU

Dedesi Robert De Niro ve annesi Drena De Niro gibi Leandro De Niro Rodriguez de oyunculuk yapıyordu. Annesi Drena ile birlikte 2018 yapımı "Bir Yıldız Doğuyor" (A Star Is Born) filminde rol almıştı. Dave Chappelle'in canlandırdığı George "Noodles" Stone karakterinin oğlunu oynamıştı.

Leandro aynı zamanda 2005 yapımı "The Collection"da ve 2018 yapımı "Cabaret Maxime"de de annesi ile birlikte rol almıştı.

FENTANIL (FENTANYL) NEDİR?

Morfinden daha güçlü olduğu bilinen fentanil, ilk olarak laboratuvar ortamında üretilip tıp dünyasında etkili bir ilaç olarak kullanıldı. Anestezi sırasında ve ağrı tedavisinde ağrı kesici olarak kullanılan fentanil, yüksek bağımlılık riski taşıyor.

