Roberto Mancini'nin yeni takımı belli oldu

İtalya milli takımından istifa eden Roberto Mancini, Suudi Arabistan milli takımı ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Roberto Mancini'nin yeni takımı belli oldu

Editör: Fatma Demirkaya

5 senedir sürdüğü İtalya milli takımı teknik direktörlüğü görevinden istifa eden Roberto Mancini’nin sıradaki durağı ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

SUUDİ ARABİSTAN'IN BAŞINA GEÇECEK
Suudi Arabistan kaynaklı habere göre; Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, tecrübeli İtalyan teknik adam ile anlaşmaya vardı.

Yine haberde yer alan bilgiye göre, tecrübeli teknik direktörle 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

YERİNE ANTONİO CONTE'NİN ADI GEÇİYOR
Roberto Mancini’den boşalan İtalya milli takımı teknik direktörlüğüne ise Antonio Conte'nin adı geçiyor.

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