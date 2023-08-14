Roberto Mancini'nin yeni takımı belli oldu

Editör: Fatma Demirkaya

5 senedir sürdüğü İtalya milli takımı teknik direktörlüğü görevinden istifa eden Roberto Mancini’nin sıradaki durağı ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

SUUDİ ARABİSTAN'IN BAŞINA GEÇECEK

Suudi Arabistan kaynaklı habere göre; Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, tecrübeli İtalyan teknik adam ile anlaşmaya vardı.

Yine haberde yer alan bilgiye göre, tecrübeli teknik direktörle 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

YERİNE ANTONİO CONTE'NİN ADI GEÇİYOR

Roberto Mancini’den boşalan İtalya milli takımı teknik direktörlüğüne ise Antonio Conte'nin adı geçiyor.