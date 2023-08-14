Roberto Mancini'nin yeni takımı belli oldu

Editör: Fatma Demirkaya
5 senedir sürdüğü İtalya milli takımı teknik direktörlüğü görevinden istifa eden Roberto Mancini’nin sıradaki durağı ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
SUUDİ ARABİSTAN'IN BAŞINA GEÇECEK
Suudi Arabistan kaynaklı habere göre; Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, tecrübeli İtalyan teknik adam ile anlaşmaya vardı.
Yine haberde yer alan bilgiye göre, tecrübeli teknik direktörle 3 yıllık sözleşme imzalanacak.
YERİNE ANTONİO CONTE'NİN ADI GEÇİYOR
Roberto Mancini’den boşalan İtalya milli takımı teknik direktörlüğüne ise Antonio Conte'nin adı geçiyor.