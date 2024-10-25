Roblox’un Türkiye’de neden ofis açmak istediği ortaya çıktı. 1 yılda 172 milyon lira ödediler

Türkiye’de özellikle çocukların en çok oynadığı oyunlardan biri olan Roblox’un erişimine 7 Ağustos’ta yasak geldi. Erişim yasağının gerekçesinin “Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması” olduğu açıklandı. Oyuna erişim yasağının ne zaman kaldırılacağı merak konusu olurken Roblox’tan flaş bir hamle geldi. Yapılan açıklamada erişim yasağının kaldırılması durumunda Türkiye’de ofis açacakları açıklandı. Açıklamada Roblox, Türkiye’deki yasalara saygılı olduklarını vurguladı.

OFİS AÇMALARININ ARKASINDAKİ GERÇEK NEDEN ORTAYA ÇIKTI

Roblox’un hamlesi sonrası gözler yeniden BTK’ya çevrilirken dev şirketin Türkiye’de ofis açmayı planlamasının arkasındaki gerçek ortay çıktı.

Habertürk’ten Abdurrahman Yıldırım’ın yazısına göre, Roblox için en fazla geliştirici bulunan ülkelerden biri Türkiye. Yıldırım, Türkiye’nin geliştirici sayısında ilk 10’da yer aldığını belirterek, dev şirketin Türk geliştiricilere 5 yılda 287 milyon lira ödeme yaptığını vurgulayarak, sadece geçen yıl 172 milyon lira ödeme yapıldığını söyledi.

“HEM OYUN OYNUYOR, HEM DE ÖĞRENİYORLAR”

Yıldırım, Türk oyuncuların hem geliştiricilik hem de oyunculuk tarafında oyuna büyük katkı sunduğunun altını çizerek şirketin buna kayıtsız kalamadığına dikkat çekti.

Yıldırım, “Çocuklar ve gençlerin yaratıcılıklarını kullandığı bu platform hayal güçlerini paylaşarak oyunlarını geliştirmelerine olanak sağlıyor. Her gün milyonlarca kullanıcı, çevrimiçi oyunlar ve diğer 3B deneyimler ile yaratıcılığını geliştiriyor, oyun oynuyor, öğreniyor ve diğer insanlarla bağlantı kuruyor” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Roblox’un Türk geliştiricilerine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Platform üzerinde oyunlar ve deneyimler oluşturan Türk geliştiricilerin sayısı, 2024 yılı Haziran ayı sonu itibariyle on binlerce kişiye ulaştı. Türkiye’deki günlük aktif kullanıcı sayısının yıllık büyüme hızı yüzde 166’yı buldu.

Bazıları hobi olarak bazıları da para kazanmak amacıyla bu platforma katılıyor. Becerilerini geliştiriyorlar. Burada 5-10 yılını geçiren devaloperler arasında çok iyi sinerji oluşuyor.”