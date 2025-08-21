Robot devrimi! İnsan gibi düşünen makineler yarış pisti

Çin’in başkenti Pekin, düzenlenen ilk Dünya Humanoid Robot Oyunları’na (WHRG) ev sahipliği yaparak teknoloji dünyasında tarihi bir dönüm noktasına imza attı.

Pekin Ulusal Hız Pateni Pisti’nde gerçekleştirilen dört günlük etkinlikte, ABD, Almanya, Japonya, Brezilya ve Portekiz’in de aralarında bulunduğu 16 ülkeden 280 takım, 500’den fazla yapay zeka destekli insansı robotla yarıştı.

Atletizm, futbol, boks, dans ve pratik görevlerden oluşan 26 farklı branşta 487 etkinlik, robotik teknolojinin sınırlarını zorlayarak bilim dünyasına yeni bir soluk getirdi.

ROBOTLAR SAHADA: SPOR VE TEKNOLOJİNİN DANSI

Açılış töreninde dans eden, gitar çalan ve dövüş sanatlarında yeteneklerini sergileyen robotlar, izleyicileri adeta bir bilim kurgu filmine taşıdı.

Robotlar, 100 metre engelli koşu, 400 metre, 1500 metre, 4x100 bayrak yarışı gibi atletizm etkinliklerinin yanı sıra 3’e 3 ve 5’e 5 futbol maçlarında da boy gösterdi.

Çin merkezli Unitree Robotics’in Tiangong Ultra adlı robotu, 100 metre yarışında 21.50 saniyelik derecesiyle birinciliği göğüslerken, 1500 metre yarışında en hızlı robot 6 dakika 29 saniyede finişe ulaştı. Ancak bu süre, insan rekoru olan 3 dakika 26 saniyenin oldukça gerisinde kaldı.Yarışmalar sadece sporla sınırlı kalmadı.

Robotlar, malzeme taşıma, ilaç sınıflandırma, otel resepsiyonu ve temizlik gibi gerçek dünya senaryolarında da becerilerini sergiledi.

Leipzig Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden robotik uzmanı Dr. Max Polter, “Bu etkinlik, robotların denge, hareket kabiliyeti ve otonom karar alma yeteneklerini test etmek için eşsiz bir platform sundu. Robotların düşüp kalkması, insan benzeri hareketlerdeki eksiklikleri ortaya koyarken, aynı zamanda mühendisler için değerli veriler sağladı” dedi.

ÇİN’İN ROBOTİK VİZYONU: TEKNOLOJİ VE EKONOMİ EL ELE

Çin’in bu etkinliği düzenlemesi, ülkenin yapay zeka ve robotik alanındaki liderlik hedefinin bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Morgan Stanley’nin verilerine göre, Çin’in robot teknolojileri pazarı 47 milyar dolar değerindeyken, 2028’e kadar yıllık %22 büyüme oranıyla 108 milyar dolara ulaşması beklendi.

Çin hükümeti, 2027’ye kadar insansı robot endüstrisinde küresel lider olmayı hedefliyor ve bu doğrultuda 2025’te 139 milyar dolarlık bir teknoloji fonu oluşturdu.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) yapay zeka uzmanı Prof. Daniela Rus, “Pekin’deki bu oyunlar, robotların yalnızca spor alanında değil, fabrika, hastane ve ev gibi ortamlarda nasıl bir devrim yaratabileceğini gösteriyor. Çin’in bu alandaki yatırımları, küresel rekabette belirleyici bir faktör olabilir” yorumunda bulundu.

Çinli Unitree ve Fourier Intelligence gibi firmalar, Tesla’nın Optimus robotuna rakip olarak görülen modelleriyle etkinlikte dikkat çekti.

ROBOTLARIN RONALDO HAYALİ: 2050 VİZYONU

Etkinlikte öne çıkan bir diğer detay, robotların gelecekte insan sporcularla rekabet etme potansiyeli oldu.

Hephaestus takımından Çinli mühendis Guo Tong, “Robotlar, daha güçlü eklemlere ve çekirdek dayanıklılığa sahip. 2050’ye kadar Cristiano Ronaldo gibi yıldızları geride bırakabilirler” öngörüsünde bulundu. Bu iddia, 1997’de kurulan ve 2050’ye kadar Dünya Kupası şampiyonlarını yenebilecek bir robot takımı oluşturmayı hedefleyen RoboCup girişiminin ruhunu yansıtıyor. Ancak robotların performansı henüz kusursuz olmadığının altı çizildi.

Futbol maçlarında robotlar sık sık dengesini kaybedip düştü, bazıları ise yavaş hareketleriyle izleyicileri gülümsetti. Yine de, otonom 3’e 3 futbol turnuvasında Tsinghua Üniversitesi’nden THU Robotik’in Çin Tarım Üniversitesi’ni 5-3 yenmesi, yapay zekanın sahadaki karar alma yeteneklerini gözler önüne serdi.

GELECEĞE DOKUNAN BİR ETKİNLİK

Pekin’deki Dünya Humanoid Robot Oyunları, yalnızca bir teknoloji gösterisi değil, aynı zamanda yapay zekanın günlük yaşamda nasıl bir yer edinebileceğine dair ipuçları sundu.

Almanya’dan robotik araştırmacı Dr. Ansgar Bredenfeld, “Bu oyunlar, robotların insanlarla iş birliği yapabileceği senaryoları test etmek için bir laboratuvar gibi. Gelecekte, bu teknolojiler yaşlı bakımı, lojistik ve hatta eğitimde devrim oluşturabilir” dedi.

Sona eren etkinlik, robotik teknolojinin hem eğlence hem de pratik uygulamalar açısından potansiyelini ortaya koyarken, Çin’in bu alandaki iddiasını bir kez daha kanıtladı.

Organizatörler, etkinliğin gelecek yıllarda daha geniş kapsamlı olarak devam edeceğini duyurdu.