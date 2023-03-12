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Robot Sophia Türk sergisi gezdi

Dünyanın ilk insansı robotu Sophia, Türk sanatçı Refik Anadol'un sergisini gezdi.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 13:58
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Robot Sophia'dan Refik Anadol'ün sergisini ziyaret etti

Robot Sophia Türk sergisi gezdi
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Hong Kong merkezli Hanson Robotics tarafından üretilen Sophia, vatandaşlık verilen ilk insansı robot olmuştu.

Sophia, Refik Anadol'un Dubai'deki yeni projesi "Glacier Dreams"i gezdi.

Yeni medya sanatçısı Refik Anadol, yeni projesiyle ilgili verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Bir Türk olarak dünyada alanın öncüsü olmak tabii ki büyük bir gurur veriyor ama aynı zamanda sorumluluk da getiriyor. Eğer hayatta bazı şeyleri farklı, yeni veya ilk yapıyorsanız her zaman hayatın değişmesini istemeyenlerle mücadele etmek durumunda kalırsınız. Bu kişiler veya yapılarla karşılaştıkça o an kendinizi değil arkanızdan gelen nesilleri düşünüyorsunuz."

Refik Anadol, New York'taki The Museum of Modern Art'taki (MoMA) sergisine de değinerek, bu müzede yer almanın muazzam bir deneyim olduğunu söyledi.

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