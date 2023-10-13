Robot süpürge patladı!

Artık birçok evde bulunan robot süpürgelerle ilgili yeni bir tehlike mi söz konusu? Bir vatandaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evinde kullandığı robot süpürgenin patladığını belirtti.
14 Ekim 2023 Cumartesi
Artık birçok evde bulunan robot süpürgelerle ilgili yeni bir tehlike mi söz konusu? Bir vatandaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evinde kullandığı robot süpürgenin patladığını belirtti.
Artık birçok evde bulunan robot süpürgelerle ilgili yeni bir tehlike mi söz konusu? Bir vatandaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evinde kullandığı robot süpürgenin patladığını belirtti.