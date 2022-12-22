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Robot süpürge tuvalete giren kadını kayda aldı. Görüntü sosyal medyada paylaşıldı

Dünyaca ünlü bir teknoloji firmasına ait olan robot süpürge, evinde tuvalete giden bir kadının görüntülerini kaydetti. Kadının tuvaletteki anlarının görüntülerinin sosyal medyada kapalı gruplarda paylaşıldığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 08:25
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Robot süpürge tuvaletteki kadının görüntülerini kaydetti

Robot süpürge tuvalete giren kadını kayda aldı. Görüntü sosyal medyada paylaşıldı
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iRobot'un Roomba J7 serisine ait robot süpürgeye ait yeni bir haber gündeme bomba gibi düştü. Kendi evinin tuvaletine giden kadın hayatının şokunu yaşadı. Robot süpürge kadının tuvaletteki anlarını kayıt altına aldı.

Akıllı süpürgenin kaydettiği ses, fotoğraf ve görüntüler, dünyanın dört bir yanında çalışanı olan yapay zeka geliştiricisi Scale AI şirketinin verilerinde depolanmak üzere gönderildi.

Bahsi edilen görüntüler, internete bağlı cihazların yakalayıp bulut sistemine yüklendi, ancak erişime açık olmadığı belirtildi.

MIT Tech Review, kaydedilen görüntülerin 2020'de Facebook, Discord ve diğer platformlardaki özel gruplara Scale AI bünyesinde çalışan Venezüellalı geliştiriciler tarafından sızdırıldığını duyurdu.



iRobot sözcüsü James Baussmann, Insider'a verdiği görüşte fotoğrafların sızdırıldığını doğruladı. Teknoloji firması, sorunun robotun yazılımından kaynaklandığını ve yazılımcı firmayla sözleşmenin iptal edildiğini duyurdu.

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22.12.2022 09:25
Terbiyesiz robot  
 
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