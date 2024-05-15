Robotik kodlama ve yapay zeka arasındaki ilişki nedir?

Robotik kodlama mühendislik ve bilgisayar bilimlerinin bir dalı olarak tanımlanırken makinelerin insan müdahalesi olmadan programlanmış görevleri yerine getirmesini sağlamaya yararken yapay zeka ise, insan aklını taklit ederek öğrenme, problem çözme ve karar verme yeteneklerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Robotik ve yapay zeka sıklıkla karıştırılsa da, aslında farklı disiplinlerde olarak tanımlanmalıdır.

ROBOTİK KODLAMA VE YAPAY ZEKA BİRBİRİNDEN FARKLIDIR

Her iki alanın kesişiminde birbirlerini güçlendiren bir ilişki bulunduğu belirtilir.

Örneğin, robotlar genellikle ağır veya tekrarlayan işleri yaparken, yapay zeka onların değişen ortamlara ve görevlere uyum sağlamalarını, daha akıllıca hareket etmelerini sağlar.

Yapay zekanın robotikteki rolünde ise AI destekli robotlar henüz azınlıkta olsa da, AI sistemleri daha sofistike hale geldikçe bu tür tasarımların daha yaygın hale gelmesi beklenmekte.

Örneğin, bir yapay zeka botu ev kullanımı için tasarlanmış robotlarıyla yapay zeka kullanarak evin etrafında otonom bir şekilde dolaşıp ve sahiplerinin yokluğunda eve göz ve kulak olabilecek.

KARAR VERME VE PROBLEM ÇÖZME YETENEKLERİNE SAHİP OLACAKLAR

Bu dinamik ilişki, robotların sadece belirli görevleri yerine getiren makineler olmaktan çıkarak karar verme ve problem çözme yeteneklerine sahip, etkileşimli ve bağımsız çalışabilen varlıklara dönüşmesine olanak tanıyacak.

Robotik kodlama ve yapay zeka arasındaki bu birliktelik geleceğin teknolojilerini şekillendirme konusunda kritik bir rol oynar.

Yapay zeka ve kodlama konusunda iki alanın da sınırlarını zorlayarak yeni olanaklar sunar.