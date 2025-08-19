Robotlar sahneyi ele geçirdi! Gelenek ve teknolojinin dansı

Çin’in en büyük televizyon etkinliği olan CCTV Bahar Festivali Galası, teknoloji ve sanatın büyüleyici bir sentezine sahne oldu.

Ünlü yönetmen Zhang Yimou’nun koreografisini üstlendiği “Yangge Bot” adlı performansta, Hangzhou merkezli Unitree Robotics tarafından geliştirilen 16 H1 insansı robot, Xinjiang Sanat Enstitüsü dansçılarıyla birlikte geleneksel Yangge dansını sergiledi.

Kırmızı mendillerini havada döndüren ve kusursuz hareketlerle sahneyi paylaşan robotlar, izleyicilere Çin’in teknolojik gücünü ve kültürel mirasını bir arada sundu. Bu performans, hem bilim dünyasında hem de sanat çevrelerinde büyük yankı uyandırdı.

Yangge dansı, Çin’in kuzeydoğusuna özgü, canlı hareketler ve renkli kostümlerle tanımlanan geleneksel bir halk dansı.

Robotların bu dansı insan dansçılarla mükemmel bir uyum içinde gerçekleştirmesi, sadece estetik bir başarı değil, aynı zamanda robotik teknolojisinin geldiği noktayı gözler önüne seren bir mühendislik harikası.

Unitree Robotics’in pazarlama direktörü Wang Qixin, CGTN’e verdiği demeçte, “Robotlarımız tamamen yapay zeka ile kontrol edilen hareketlerle sahnede otomatik pozisyon değişimleri gerçekleştirdi. Bu, teknoloji ile kültürel mirasın mükemmel bir birleşimi” dedi.

HASSAS TEKNOLOJİNİN KALBİ: REDÜKTÖRLER VE YAPAY ZEKA

Robotların bu etkileyici performansının arkasında, hassas mühendislik ve yapay zeka teknolojisi yattı.

Unitree H1 robotları, 360 Nm’lik maksimum eklem torku üretebilen gelişmiş bir hareket kontrol sistemine sahip.

360° panoramik derinlik algılama teknolojisi ve yüksek hassasiyetli 3D lazer SLAM (Eşzamanlı Konum Belirleme ve Haritalama) sistemi, robotların karmaşık sahne ortamlarında milimetrik doğrulukla hareket etmesini sağladı. Ayrıca, yapay zeka algoritmaları sayesinde robotlar müziğin ritmine uyum sağlayarak dans hareketlerini akıcı bir şekilde gerçekleştirebildi.

Unitree’nin açık kaynak olarak yayınladığı tam vücut veri seti, H1, H1-2 ve G-1 modellerinin insan benzeri doğal hareketler sergilemesine olanak tanıyor.

Performansın teknolojik altyapısında, AGV Motor’un geliştirdiği yüksek hassasiyetli redüktörler de kritik bir rol oynadı. RV redüktörleri, harmonik tahrikler ve planet redüktörler, robotların eklemlerinde yük kapasitesini artırarak hassas ve enerji verimli hareketler sağladı.

AGV Motor’un resmi açıklamasına göre, RV redüktörleri, sikloidal iğne çark transmisyonu sayesinde yüksek sertlik ve minimal boşluk (1 ark dakikadan az) sundu. Bu özellik, özellikle büyük eklem hareketleri gerektiren dans figürlerinde robotların stabilitesini garanti altına aldı.

Planet redüktörler ise %95’in üzerinde iletim verimliliğiyle, robotların bilek eklemlerinde hassas mendil manipülasyonu gibi ince hareketleri mümkün kıldı.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: TEKNOLOJİ VE SANATIN GELECEĞİ

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) robotik uzmanı Prof. Daniela Rus, bu performansı “robotik teknolojisinin kültürel ifadelerle entegrasyonunda bir dönüm noktası” olarak nitelendirdi. Rus, “Robotların bu kadar karmaşık ve senkronize bir dansı gerçekleştirebilmesi, yapay zeka ve mekanik tasarımda kaydedilen ilerlemelerin bir göstergesi. Ancak bu aynı zamanda, sanatın insan merkezli doğasının teknolojiyle nasıl yeniden tanımlanabileceği sorusunu da gündeme getiriyor” dedi.

Diğer yandan, Londra Üniversitesi’nden kültür ve teknoloji araştırmacısı Dr. Beth Singler, robotların geleneksel dansları sergilemesinin toplumsal algılar üzerindeki etkisine dikkat çekti:

“Robotlar, insan duygularını ifade eden bir sanat formunu taklit ederken, izleyicilerde hem hayranlık hem de rahatsızlık uyandırabilir. Bu performans, teknolojinin yaratıcı alanlara girişiyle ilgili etik tartışmaları yeniden alevlendirdi.”

Singler, özellikle Reddit gibi platformlarda kullanıcıların “dansın ruhunun kaybolduğu” veya “robotların sanatı mekanikleştirdiği” yönündeki yorumlarına işaret etti.

KÜRESEL YANKILAR VE TARTIŞMALAR

Bahar Festivali Galası, sadece Çin’de değil, dünya genelinde de büyük bir izleyici kitlesine ulaştı.

China Media Group’un verilerine göre, etkinlik tüm medya platformlarında 16,8 milyar görüntülenme elde etti.

Robot dansı, sosyal medyada hem övgü hem de eleştiri topladı. Reddit’te bir kullanıcı, “Bu, Çin’in geçmişle geleceği birleştirme çabası. Ama dans eden robotlar, festivalin sanatsal ruhunu gölgeliyor” derken, bir başkası, “Teknolojinin günlük yaşama entegrasyonu açısından etkileyici. Genç nesiller bunu seviyor” yorumunu yaptı.

Performans, Çin’in robotik teknolojisindeki iddiasını da gözler önüne serdi. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, 2025’e kadar “ileri seviye” insansı robotların seri üretimine geçmeyi hedeflediğini açıklamıştı. Unitree Robotics, bu hedef doğrultusunda önemli bir aktör olarak öne çıktı. Şirketin Alibaba Cloud ile iş birliği, robotların gerçek zamanlı veri işleme kapasitesini artırarak sahnede kusursuz bir performans sergilemesini sağladı.

GELECEĞE DAİR BİR MESAJ

Bahar Festivali’ndeki robot dansı, sadece bir gösteri değil, aynı zamanda Çin’in teknolojik liderlik vizyonunun bir yansıması. Geleneksel Yangge dansını modern teknolojiyle buluşturan bu performans, sanat ve bilimin kesişim noktasında yeni bir çağın kapılarını araladı. Ancak uzmanlar, teknolojinin sanatı ne ölçüde dönüştüreceği ve insan yaratıcılığının yerini alıp almayacağı konusunda tartışmaların devam edeceğini belirtti.

Zhang Yimou’nun vizyonu ve Unitree’nin mühendislik başarısıyla, bu gösteri, Çin’in kültürel mirasını küresel sahnede yeniden tanımlama çabasının güçlü bir örneği oldu.