Rock kraliçesi Rita Lee yaşamını yitirdi. 3 günlük yas ilan edildi

Brezilya'da 'Rock Kraliçesi' lakabıyla tanınan ünlü şarkıcı Rita Lee, 75 yaşında hayata veda etti.

Rock kraliçesi Rita Lee yaşamını yitirdi. 3 günlük yas ilan edildi

'Rock Kraliçesi' Rita Lee, 75 yaşında akciğer kanserine yenik düştü.

Sosyal medya platformu Instagram'dan açıklamada bulunan Lee'nin ailesi, sanatçının, Sao Paulo kentindeki evinde hayatını kaybettiğini belirtti.
"Baila conmigo", "Mania de voce" isimli eserleriyle ülkede büyük şöhret edinen Lee, 2021'den bu yana akciğer kanseriyle mücadele ediyordu.

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İki Latin Grammy olmak üzere sayısız ödül kazanan Lee; piyano, flüt, banjo, mızıka, klasik ve elektro gitarlar çalarak ülkede çok yönlü bir sanatçı olarak tanındı. Şarkıcı-söz yazarı Lee, 47 yılı aşkın süredir evli olduğu Roberto de Carvalho'dan 3 çocuk sahibi olmuştu.

Sanatçının, Sao Paulo'nun en büyük ikinci parkı Ibirapuera Park'ta düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı bilgisi paylaşıldı.

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ÜLKEDE 3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Lee'nin ölümü nedeniyle ülkede 3 günlük yas ilan ettiklerini duyurdu.

Lee'nin ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirten Lula da Silva, "Şarkıcı, söz yazarı, aktris, multi-enstrümantalist. Zamanın ilerisinde bir sanatçı. 'Rock kraliçesi' unvanını uygunsuz buldu ancak kariyeri boyunca bu lakabın hakkını verdi. Hayatta ve müzikte maçolukla mücadele etti, nesiller boyu kadınlara ilham verdi." ifadelerini kullandı.

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