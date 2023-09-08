Rocky Vatikan'da Papa'ya meydan okudu

Hayat verdiği "Rocky" karakteriyle tanınan dünyaca ünlü ABD'li aktör Sylvester Stallone, Vatikan'da Papa Francis'e unutulmaz bir teklifte bulundu. Stallone, Francis'i ringe çıkmaya davet etti, Francis ise bu teklife yumruklarını göstererek karşılık verdi.

Vatikan’ın resmi haber kaynağı olan VaticanNews, bu anları X (Twitter) isimli sosyal medya platformu üzerinden paylaştı. Paylaşıma göre Papa, İtalyan asıllı ve Katolik olduğu bilinen Stallone ve ailesini özel olarak kabul etti.

"BOKSA VAR MISINIZ?"

Stallone, kendisine yoğun bir günde zaman ayırdığı için Papa Francis'e teşekkürlerini iletti. Papa Francis, Stallone’un ziyaretinden onur duyduğunu dile getirerek, “Biz sizin filmlerinizle büyüdük” dedi.

Bunun üzerine Stallone, kendisinin oynadığı ve sinema tarihine geçen Rocky filmlerine atıf yaptı. Yumruklarını sıkan Stallone, Papa’ya “Boksa var mısınız?” diye sordu. Stallone’un teklifine gülerek karşılık veren Francis, yumruklarını gösterdi.