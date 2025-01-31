Rodrygo kararını verdi

Real Madrid’in Brezilyalı yıldızı Rodrygo’ya Suudi Arabistan’dan çarpıcı bir teklif geldi. Al Hilal, genç futbolcuyu kadrosuna katmak için yüksek meblağlı bir sözleşme önerdi. İspanyol Marca Gazetesi'nde çıkan habere göre Rodrygo ile Real Madrid arasındaki güçlü bağ, bu teklifin gerçekleşme ihtimalini ortadan kaldırmış durumda.

Kulüp yönetimi ve teknik direktör Carlo Ancelotti, konuyla ilgili net bir tavır sergiledi. Ancelotti, düzenlediği basın toplantısında Suudi Arabistan kulüplerinin Avrupa futboluna etkisini kabul etmekle birlikte, oyuncusunun odak noktasının tamamen Real Madrid olduğunu vurguladı.

Rodrygo, Real Madrid’de büyük hedeflere ulaşmaya devam etmek istiyor. Şu ana kadar iki UEFA Şampiyonlar Ligi, iki UEFA Süper Kupa, bir Kıtalararası Kupa, bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası, üç La Liga, üç İspanya Süper Kupa ve bir Kral Kupası zaferi yaşayan Brezilyalı oyuncu, henüz 24 yaşında olmasına rağmen kulüp tarihine adını yazdırmış durumda. Son olarak Brest karşısında sahaya çıkan Rodrygo, Real Madrid formasıyla 245. maçına çıkarak kulüp efsanelerinden Luis Figo’nun rekorunu yakaladı.

Florentino Pérez’in özel olarak beğendiği oyunculardan biri olan Rodrygo, gelen astronomik teklife rağmen takımında kalmaya kararlı. Özellikle sol kanatta daha etkili olmasına rağmen, Ancelotti’nin Vinicius Junior’un varlığında sağ kanatta da görev verdiği yıldız oyuncu, bu adaptasyon sürecini başarıyla yürütüyor.

Rodrygo’nun Real Madrid ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve kulüp de oyuncunun ayrılması gibi bir ihtimali düşünmüyor. Bu süreçte Suudi Arabistan’dan gelecek yeni teklifler de bekleniyor. Ancak hem kulüp hem de oyuncu açısından, şu an için Madrid’de kalmak en büyük öncelik.