Rojin Kabaiş'e acı veda! Tabutunu kadınlar omuzladı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Rojin Kabaiş'e acı veda! Tabutunu kadınlar omuzladı

Van'da 27 Eylül'de kaybolan ve Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, Diyarbakır'da toprağa verildi.

Van'da 27 Eylül'de kaybolan ve Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in cenazesi, Diyarbakır'da toprağa verildi.

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Van Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından baba Nizamettin Kabaiş ve akrabaları tarafından alınan Rojin Kabaiş'in cenazesi, karayoluyla Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı'na getirildi. Burada Yeniköy Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından tabutu kadınlar omuzladı. Kabaiş'in cenazesi Yeniköy Mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Cenazeye, Kabaiş'in yakınlarının yanı sıra Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve vatandaşlar katıldı.

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş'in cesedi, dün Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulunmuştu.

Rojin Kabaiş'e acı veda! Tabutunu kadınlar omuzladı

Rojin Kabaiş'e acı veda! Tabutunu kadınlar omuzladı

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