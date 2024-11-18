Rojin Kabaiş'in kaybolmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, Diyarbakır’dan gelerek 25 Eylül’de yurda yerleşti. Ancak 27 Eylül’de yurttan çıktıktan sonra geri dönmedi. Rojin’e telefonla ulaşamayan arkadaşları, bir gün sonra, 28 Eylül’de saat 12.00 civarında polise kayıp ihbarında bulundu. Rojin’in 27 Eylül’de saat 18.30 sıralarında Van Gölü sahilinde çakıl taşı toplamak istediği, bunu bir arkadaşına teklif ettiği ancak olumsuz yanıt aldığı öğrenildi.

28 Eylül’de yapılan aramalarda Van Gölü sahilinde Rojin’e ait cep telefonu, kulaklık, su ve kek bulundu. Rojin’in, en son telefonla görüştüğü annesine markete gidip kahve, su ve kek alacağını söylediği öğrenildi. Bunun üzerine polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Van Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri arama çalışmalarına başladı.

CANSIZ BEDENİ 18 GÜN SONRA BULUNDU

Aramalar, 18 gün sonra sonuç verdi. Rojin Kabaiş’in cansız bedeni, YYÜ sahilinden kara yoluyla yaklaşık 24 kilometre uzaklıkta, Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi’nde bir bahçede sulama yapmaya gelen Mehmet Emin Ankay (60) tarafından bulundu.

Cenaze, Adli Tıp Kurumu’nda yaklaşık 7 saat süren otopsi işlemlerinin ardından Rojin’in memleketi Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi. Otopsi sırasında alınan 100’e yakın numune İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi ve sonuçlar daha sonra Van Adli Tıp Kurumu’na ulaştı.

OTOPSİ RAPORU AÇIKLANDI

Van Barosu Kadın Hakları Merkezi, Rojin Kabaiş’in ölümüne ilişkin açıklanan otopsi raporunda ölüm nedeninin "suda boğulma" olarak belirlendiğini duyurdu.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Rojin’in babası tarafından yurda bırakılmadan önce çekilen görüntüler ortaya çıktı. Videoda baba-kız birlikte yürüyüp sohbet ederken çevrenin görüntülerini kaydettikleri görülüyor. Baba Nizamettin Kabaiş’in, sık sık video çekmelerini istediği ve Rojin’in fotoğrafını çekmek için oturmasını söylediği kayda yansıyor.

Rojin ise bulunduğu yerin manzarasının uygun olmadığını, Van Gölü’nün gözüktüğü diğer tarafın daha güzel olduğunu ifade ediyor. Görüntülerde baba-kızın birlikte nohut yedikleri de görülüyor.