Rolex saati ile meşhur AKP'li vekil: Saraydan talimat alan vekiller değiliz

Rolex marka saati ile gündem olan AKP’li Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, mecliste söz hakkı alarak “Biz saraydan talimat alan özgür iradesi sınırlı vekiller değiliz” ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi, AKP ve MHP’nin muhalefetin her önergesine hayır demelerinin üzerine yine meclise bir araştırma önergesi verdi. "Muhalefetin önergelerine hayır denilmesinin yasama faaliyetlerine olumsuz etkilerinin araştırılması” önergesi sırasında DEM Partili vekil Ali Bozan söz hakkı alarak AKP grubunun bugünden sonra adının "Redgiller" olması gerektiğini ifade etti.

Konuşmasının devamında AKP’li bazı vekillerin gerçekten milletvekilliği yapmak istediğini fakat buna Saray’ın izin vermediğini ifade eden Bozan’a yanıt vermek için AKP grup başkanvekili Yenişehirlioğlu söz hakkı istedi.

DEM Partinin iradesini terör örgütlerine teslim ettiğini belirten Yenişehirlioğlu konuşmasının devamında özellikle sosyal medyada gündem olacak şu ifadeleri söyledi:

İradesini terör örgütlerine teslim edenler burada AK Parti Grubu'na irade üzerinden bir eleştiri getiremez. Biz saraydan talimat alan, özgür iradesi sınırlı vekiller değiliz"

ROLEX SAATİ İLE MEŞHUR AKP’Lİ VEKİL

Sosyal medya hesabından mecliste ziyarete gelen bir grup vatandaş ile fotoğraf paylaşan AKP’li vekil Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu’nun bileğinde, değeri tam 562 bin lira olan Rolex saati ile gündem olmuştu.

Daha sonra tepkiler gelmeden paylaşımını silen Yenişehirlioğlu “Biz bu milletin ta kendisiyiz” notunu düşmüştü.

Gündem olan Rolex saati ile sosyal medya hesabından yine bir paylaşımda bulunan Yenişehirlioğlu, alın teri ile kazandığını açıkladığı Rolex saatini takmaya devam edeceğini belirtmişti.