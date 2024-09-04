Rolls-Royce taahhüt verdi

İngiliz firma, pazartesi günü Cathay Pacific Airbus A350-1000 uçağında yaşanan ve uçağın Zürih'e kalkışından kısa bir süre sonra Hong Kong'a geri dönmek zorunda kalmasına neden olan bir olaya tepki gösteriyordu.

Reuters haber ajansının aktardığına göre soruşturma, Trent XWB-97 motorunun içindeki yakıt nozuluna odaklandı.

Cathay Pacific, olaydan sonra A350 filosunda kontrol yapılabilmesi için 24 uçuşun iptal edildiğini bildirdi.

Reuters, uluslararası taşıyıcılardaki kaynaklara dayanarak, diğer havayollarına motorlarını incelemeleri yönünde henüz bir talimat verilmediğini ve uçuş takip servisi FlightRadar24'ten alınan verilere göre diğer büyük operatörlere ait uçakların Salı günü normal şekilde uçtuğunu belirtti.

Cathay Pacific'in uçuşlarının durdurulmasının ilk kez ortaya çıkmasının ardından Rolls-Royce hisseleri Pazartesi günü %6 düştü.

Cathay'in incelediği 48 uçaktan üçünde onarım yaptığını ve hepsinin cumartesi gününe kadar operasyonel hizmetine devam etmesinin beklendiğini açıklamasının ardından hisseler Salı günü erken saatlerde %4 yükselerek bir miktar toparlandı.

AJ Bell Yatırım Direktörü Russ Mould, yatırımcıların Rolls-Royce'un yeni bir krize yakalanmayacağı konusunda iyimser göründüğünü belirttikten sonra "Bu toparlanmanın uzun sürmesi garanti değil, özellikle de olayla ilgili ve kaç motorun etkilenebileceğine dair detaylı bilginin hala eksik olduğu şu durumda" diye konuştu.