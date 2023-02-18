Çağatay Ulusoy’un yeni dizisi belli oldu. Rolü çok konuşulacak

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy bu kez farklı bir diziyle setlere dönüyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çağatay Ulusoy yeni dizi anlaşmasına imza attı. Çağatay Ulusoy iki sezonunu çektiği “Terzi” dizisinin ardından Ebru Şahin’le başrolünü paylaştığı “Centilmen” filminde rol almıştı. Yakışıklı oyuncunun yeni dizisi belli oldu.

Çağatay Ulusoy yine OGM Pictures’la anlaştı. “Kübra” adlı dizinin hazırlıkları sürüyor. Projenin yönetmenliğini Yağmur-Durul Taylan kardeşler yapacak. 8 bölümlük dizi Netflix’te yayınlanacak.

