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Farah Zeynep Abdullah 'Adım Farah''tan rahatsız oldu. Rolü kabul etmemişti

Son olarak Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan Farah Zeynep Abdullah, kendi adını taşıyan Adım Farah dizisi ile ilgili mutsuzluk yaşamaya başladığı iddia edildi. Daha önce kendisine teklif edilen başrol şimdi Demet Özdemir'in oldu.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 09:25
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Rolü kabul etmemişti! Farah Zeynep Abdullah 'Adım Farah''tan rahatsız oldu

Farah Zeynep Abdullah 'Adım Farah''tan rahatsız oldu. Rolü kabul etmemişti
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Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz sezon 'Adım Farah' dizisi için görüşmüş ancak yapımcı ile anlaşamamıştı. Recai Karagöz'ün yönettiği dizide; İran asıllı bir kadının, İstanbul'da balon hastası olan oğlunu yaşatmak için verdiği mücadele anlatılacak. Sete çıkan dizide başrol Demet Özdemir'in oldu.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu durum Farah Zeynep Abdullah'ı rahatsız etti.
O dönem televizyona iş yapmak istemediği için teklifi kabul etmeyen Abdullah, dizide kendi adının kullanılacak olmasından rahatsızlık duydu. Öyle ki yapımcıya, "Diziye bu ismi vermeyi düşünmüyorsunuz, değil mi?" dediği de söyleniyor.

Abdullah'ın Türkiye'de Farah adını taşıyan en ünlü kişi kendisi olduğu için, isminin diziye verilmesinden rahatsızlık duyduğu öne sürüldü.

Adım Farah dizisinde Demet Özdemir, Engin Akyürek ile başrolleri paylaşacak.

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