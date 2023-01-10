Farah Zeynep Abdullah 'Adım Farah''tan rahatsız oldu. Rolü kabul etmemişti

Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz sezon 'Adım Farah' dizisi için görüşmüş ancak yapımcı ile anlaşamamıştı. Recai Karagöz'ün yönettiği dizide; İran asıllı bir kadının, İstanbul'da balon hastası olan oğlunu yaşatmak için verdiği mücadele anlatılacak. Sete çıkan dizide başrol Demet Özdemir'in oldu.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu durum Farah Zeynep Abdullah'ı rahatsız etti.

O dönem televizyona iş yapmak istemediği için teklifi kabul etmeyen Abdullah, dizide kendi adının kullanılacak olmasından rahatsızlık duydu. Öyle ki yapımcıya, "Diziye bu ismi vermeyi düşünmüyorsunuz, değil mi?" dediği de söyleniyor.

Abdullah'ın Türkiye'de Farah adını taşıyan en ünlü kişi kendisi olduğu için, isminin diziye verilmesinden rahatsızlık duyduğu öne sürüldü.

Adım Farah dizisinde Demet Özdemir, Engin Akyürek ile başrolleri paylaşacak.