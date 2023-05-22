Roma Açık’ta zafer Rus raketin

Dünya 3 numarası Rus sporcu Daniil Medvedev Roma Açık'ta şampiyon oldu.

Roma Açık’ta zafer Rus raketin

Editör: Hamza Özalkuş

Roma'daki dev turnuvanın erkekler finali bir saat 42 dakikada tamamlandı.

Finalin ilk setinde iki sporcu da son ana kadar kendi servis oyunlarına tutundu. Medvedev, 6-5 önde girdiği 12. oyunda Rune'nin servisini kırarak ilk seti 7-5 kazandı.

İkinci sete istekli başlayan Rune, ilk oyunda Medvedev'in servisini kırdı. Rune, ikinci set içinde 5-4 öndeyken 10. oyunda servisini kırdırdı ve Medvedev sete 5-5'le dengeyi getirdi. Medvedev, sonraki iki oyunda önce kendi servisine tutunup, sonra Rune'nin servisini kırarak, seti 7-5 bitirdi.

Rune'yi 7-5'lik iki setle 2-0 mağlup eden Medvedev, Roma Açık'ta zirvenin sahibi oldu.

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