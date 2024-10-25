Roma, Dinamo Kiev'i Ukraynalı golcüsüyle mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi’nde Roma, Dinamo Kiev’i 1-0 yenerek turnuvada ilk galibiyetini aldı. Maçın tek golü, Taras Mykhavko’nun Tommaso Baldanzi’ye yaptığı faul sonrası kazanılan penaltıyı gole çeviren Artem Dovbyk’ten geldi. Bu sonuçla Roma, Avrupa Ligi'nde üçüncü maçında dört puana ulaştı.

Son haftalarda lig ve Avrupa performansında sıkıntı yaşayan Roma, Inter karşısındaki yenilginin ardından galibiyete ihtiyaç duyuyordu. Alexis Saelemaekers ve Stephan El Shaarawy’nin sakatlıkları, Gianluca Mancini ve Matias Soulé’nin grip nedeniyle oynayamamaları, takımın kadro sıkıntısını artırdı. Öte yandan Dinamo Kiev, daha önce Lazio’ya karşı 3-0 kaybetmişti ve Maksym Braharu'nun cezası ile Andriy Yarmolenko’nun yokluğu, Ukrayna temsilcisini zor durumda bıraktı.

Roma, uzun süreli top hakimiyetini iyi değerlendirdi ve Baldanzi’nin çekilmesiyle kazandığı penaltıyla öne geçti. Roma, ikinci yarıda Eldor Shomurodov ve Lorenzo Pellegrini gibi oyuncularıyla farkı artırma fırsatları buldu ancak bunları değerlendiremedi. Maçın son anlarında Dinamo Kiev tehlikeli ataklarla beraberlik arasa da Roma savunması dikkatliydi ve rakibine geçit vermedi.

Bu galibiyetle Avrupa Ligi’ndeki moralini yükselten Roma, grupta üst sıralara tırmanmak için önemli bir adım attı.