Roma dönemine ait! Çok sayıda sikke ele geçirildi

Kaynak: İHA

Amasya polisi, kaçak kazı yaparak tarihi eserler satmaya çalışan 1 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlının ev işyerinde yapılan aramada Roma dönemine ait eserler ile antika değeri taşıyan tabanca ele geçirildi.

Amasya'da düzenlenen operasyonda 77 sikke, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bronz heykel, 1 haç figürü ve 1 küpe ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1 şüpheli şahsın kaçak kazı yaparak tarihi eser niteliğindeki materyalleri satmaya çalıştığı öğrenildi. Şahsın ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 77 sikke, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 bronz heykel, ?1 haç figürü ve 1 küpe ele geçirildi. Ayrıca 1 antika değeri taşıyan tabanca, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, ?338 adet fişek ile 2 ruhsatsız av tüfeği bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

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