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Mourinho Roma Lazio derbisinde rezalet çıkardı

Dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'nun Roma Lazio U 14 derbisinde yaptığı hareket ortalığı karıştırdı.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 09:54
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Roma Lazio U 14 maçında Mourinho skandalı

Mourinho Roma Lazio derbisinde rezalet çıkardı
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İtalyan Il Messagero gazetesi, U-14 liginde oynanan Roma derbisinde Jose Mourinho'nun büyük bir skandala imza attığı haberini yaptı.

Gazetenin iddiasına göre Mourinho, 26 Şubatta oynanan AS Roma- Lazio derbisini Citta Sportiva di Roma'da izledi.

Mourinho maçı yedek kulübelerinin arkasından izledi. Ancak sadece seyirci olarak kalmadı. Mourinho'nun ceza aldığında Laziolu genç oyuncu Alexander Milou'ya sözlü olarak tepki verdi

Daha sonra Mourinho sahada mümkün olduğunca fazla zaman geçirebilmek için AS Roma'nın gençlerinden yaralı taklidi yapmalarını istedi. Mourinho daha sonra Roma'nın "çocuklarını" üst düzey takımın antrenman odasına davet etti. Burada ezeli rakibi Lazio'ya karşı kazandığı zaferden sonraki coşkuyu yakaladığı bir video klip kaydetti.


 

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