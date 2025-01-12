Roma son dakika penaltısıyla 1 puanı kurtardı

Taner Yener
Roma son dakika penaltısıyla 1 puanı kurtardı

Bologna, Roma karşısında 2-2 berabere kalırken, teknik direktör Vincenzo Italiano, takımının son dakika penaltısı nedeniyle puan kaybı yaşamasını “yine aynı hatalar” diyerek değerlendirdi.

Serie A’da oynanan Bologna-AS Roma karşılaşmasında heyecan dolu anlar yaşandı. Bologna, Alexis Saelemaekers’ın golüyle geriye düşse de Thijs Dallinga ve Lewis Ferguson’ın dört dakika içinde attığı gollerle öne geçti. Ancak, maçın son dakikasında yaşanan tartışmalı bir penaltı kararı, galibiyeti engelledi. VAR incelemesi sonucunda hakem Rosario Abisso, Evan N’Dicka’nın kafa vuruşunun Jhon Lucumi’nin eline çarptığına karar vererek Roma’ya penaltı verdi. Artem Dovbyk’in bu penaltıyı gole çevirmesiyle mücadele 2-2 sona erdi.

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ITALİANO: “HATALARIMIZDAN DERS ÇIKARMALIYIZ”

Bologna Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, maç sonrası yaptığı açıklamada hakem kararını tartışmak yerine, takımının son dakikalarda yaşadığı konsantrasyon kayıplarına odaklandı. DAZN’a konuşan Italiano, “Bu tarz durumlarda bireyselliği bir kenara bırakıp takım ruhunu korumamız gerekiyor. Genç bir kadroya sahibiz ve bu, gelişim için bir fırsat” dedi.

Italiano, ilk yarıdaki oyun temposundan da memnun olmadığını belirterek, “Roma savunmasını zorlayacak bir hız yakalayamadık. İkinci yarıda daha ataktık, ancak oyunun kontrolünü sağlama konusunda eksiklerimiz var” diye ekledi.

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INTER MAÇI ÖNCESİ UMUTLU MESAJLAR

Bologna, yeni yılın ilk maçında Roma karşısında yaşadığı puan kaybına rağmen, önümüzdeki günlerde oynayacakları Inter maçına odaklandı. Supercoppa Italiana nedeniyle ertelenen bu zorlu mücadeleye değinen Italiano, “San Siro’da elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız. İnançlıyız ve gelişmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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