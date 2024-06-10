Roma tatili İBB Meclisi'ni karıştırdı. 'İBB değil sponsorlar karşıladı'

Hazırlanan önerge üzerine söz alan CHP’li Meclis üyesi Seda Türkoğlu, “Siz bugün hala Roma’yı konuşurken biz üç gün önce onayı aldık” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haziran ayı olağan meclis toplantısına yazılı ve sözlü soru önergelerinin verilmesiyle başladı. Toplantıda, AKP’li Meclis Üyesi Abdullah Aksu, İBB’nin, 2027 Avrupa Oyunları’nın imza töreni için Roma’ya düzenlediği geziyle ilgili soru önergesi sundu. Abdullah Aksu'ya verilen yanıtta, gezide gazetecilerin masraflarını ve uçuşları İBB'nin değil sponsorların karşıladığı söylendi.

Aksu’nun önergesinde yer alan sorulardan bazıları şöyle:

"73 KİŞİNİN YURTDIŞINA GÖTÜRÜLMESİNİN İZAHI VAR MI?"

-"İBB Başkanı 16-17 Mayıs'ta 2027 Avrupa Oyunları için düzenlenen imza törenine katılmak için 45’i gazeteci olmak üzere toplam 73 kişilik bir heyetle Roma’ya gitmiştir. Düzenlenen bu gezi içeriğinden daha çok katılımcı ve katılımcı sayısıyla tartışılmıştır.

-İmzalanacak bir metin için 73 kişinin ülke dışına götürülmesinin, siyasi, hukuki, bürokratik ya da ahlaki olarak izahı var mıdır?

-Söz konusu geziye götürülen gazetecilerin belirlenmesinde hangi kıstaslar göz önüne alınmıştır.

-Götürülen tüm gazeteciler spor gündemini izleyen gazeteciler midir?

-İstanbul’dan Roma’ya giden her gün yaklaşık 15 tarifeli sefer bulunmaktadır. 73 kişiyi toplam 1,5 milyon liraya götürmek varken kiralanan uçağa yaklaşık 4,5 milyon ödendiği doğru mudur?

YANITI GAZETECİ KÖKENLİ SEDA TÜRKOĞLU VERDİ

Abdullah Aksu’nun soru önergesinden sonra CHP’li Meclis Üyesi Seda Türkoğlu söz alarak Aksu'ya yanıt verdi.

Türkoğlu konuşmasına ‘Gazetecileri aşağılayan bir soru’ diyerek başladı.

Türkoğlu 2027 Avrupa Oyunları’nın İstanbul’da düzenlemesi konusunda imza töreni için 69 kişilik bir heyetin İtalya’nın başkenti Roma’ya gittiğini bu kişilerden 37'sinin ise ağırlıklı spor alanında çalışan gazeteciler olduğunu söyledi.

En çok Roma gezisine davet edilen gazetecilerin masraflarının İBB'nin mi karşıladığının sorulduğunu söyleyen Türkoğlu, bunun gazetecileri aşağılayan bir soru olduğunu belirtti.

"Biz gazetecileri bizim ya da partimizin propagandası için bir yere davet etmedik. Türkiye ve İstanbul’un başarısına ortak olmaları için davet etti. " diye koruşan Türkoğlu gazetecilerin masraflarını ve uçuşları İBB değil sponsorların karşıladığını söyledi.

"TOPBAŞ DÖNEMİNDE 1 GEZİYE 10,5 MİLYON STERLİN HARCANMIŞTI"

Seda Türkoğlu konuşmasında İBB eski başkanı Kadir Topbaş’ın 2014 'te Güney Kore’ye düzenlenen gezide 10,5 milyon sterlin harcandığını ve Seul seyahati için 356 kişiyle bir uçuş gerçekleştirildiğini hatırlattı. Seda Türkoğlu "Siz bugün hala Roma’yı konuşurken biz 3 gün önce onayı aldık” diye konuştu