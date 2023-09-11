Roma'da bir kadının çantasını çalan Afrikalı göçmen tekme tokat dövüldü

Roma'da bir kadının çantasını çalan Afrikalı göçmen, etraftaki vatandaşlardan tarafından tekme tokat dövüldü.

KAYNAK: Haber Merkezi
Roma'da bir kadının çantasını çalan Afrikalı göçmen tekme tokat dövüldü

Editör: İsa Karaarslan

İtalya’nın başkenti Roma’da göç sorunu kendini gösteriyor.

Afrikalı erkek göçmen, bir kadının çantasını çaldı ve bunu gören etraftaki insanlar göçmeni tekme tokat dövdü.

Söz konusu video “Roma'da yaşlı bir kadının çantasını çalan Afrikalı, öfkeli kalabalık tarafından dövülüyor. İtalyanların sabrı bitti” ifadeleriyle sosyal medyada paylaşıldı.

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Avrupa'nın Akdeniz'deki kapısı olarak görülen İtalya’da Tunus, Afrika, Pakistan, Afganistan’dan ve daha birçok ülkeden gelen düzensiz göçmenler ülkede asayiş sorunu oluşturmaya devam ediyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz’i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa’da ilk ayak bastıkları yer ise genellikle İtalya’nın Kuzey Afrika’ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Nisan ayında "Göçmen akışlarının yönetiminin daha etkili ve zamanında yanıtlar verebilmek için göç konusunda olağanüstü hal kararı aldık." ifadeleriyle OHAL ilan edilmişti.

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