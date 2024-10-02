Roma’da demir yollarında teknik arıza: Tren seferleri durdu

Düzenleme: Kaynak: AA
Roma’da demir yollarında teknik arıza: Tren seferleri durdu

Roma'da demir yollarında meydana gelen teknik arıza, banliyö ve şehirlerarası tren seferlerinin durmasına neden oldu. Yolcular, bilet iadesi için uzun kuyruklar oluşturdu.

Yerel saatle 06.30'da başlayan arıza, başkentte demir yolu ulaşımını felç etti. Arıza nedeniyle banliyö hatları ile Roma-Napoli, Roma-Milano ve Roma-Torino hızlı tren seferlerinde çok sayıda gecikme ve iptal yaşandı.

romada-tren-seferlerine-teknik-ariza-engeli-yenicag-1.jpg

İtalya Devlet Demir Yolları (RFI) tarafından yapılan açıklamada, "Roma Termini ve Roma Tiburtina garları arasındaki bağlantının kesilmesi nedeniyle Roma merkezindeki demir yolu trafiği askıya alındı." ifadesi kullanıldı.

romada-tren-seferlerine-teknik-ariza-engeli-yenicag-2.jpg

Roma'nın merkez tren garı Termini'de trenleri gösteren elektronik levhalarda sık sık "gecikme" uyarıları görülürken, çok sayıda yolcunun trenlerin durması nedeniyle mağdur olduğu gözlendi.

romada-tren-seferlerine-teknik-ariza-engeli-yenicag-3.jpg

Özellikle sabah işe gitmek isteyen veya başka şehirlere yolculuk edenler bu durumdan olumsuz etkilendi. Yolcular, bilet iadesi alabilmek için gişeler önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

romada-tren-seferlerine-teknik-ariza-engeli-yenicag-4.jpg

romada-tren-seferlerine-teknik-ariza-engeli-yenicag-5.jpg

romada-tren-seferlerine-teknik-ariza-engeli-yenicag-6.jpg

romada-tren-seferlerine-teknik-ariza-engeli-yenicag-7.jpg

romada-tren-seferlerine-teknik-ariza-engeli-yenicag-8.jpg

Son Haberler
Ekrem İmamoğlu'nun hapis istemiyle yargılandığı davada karar
Ekrem İmamoğlu'nun hapis istemiyle yargılandığı davada karar
Saray'da kaçak rakı ve şarap baskını
Saray'da kaçak rakı ve şarap baskını
Kabin ekibine saldıran Dilan Çıtak'a soruşturma
Kabin ekibine saldıran Dilan Çıtak'a soruşturma
Erzurum’da şok intihar: Uzman çavuş araçta ölü bulundu
Uzman çavuş araçta ölü bulundu
Esmanur, bilek güreşinde dünya 3'üncüsü oldu
Esmanur, bilek güreşinde dünya 3'üncüsü oldu