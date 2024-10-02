Roma’da demir yollarında teknik arıza: Tren seferleri durdu

Yerel saatle 06.30'da başlayan arıza, başkentte demir yolu ulaşımını felç etti. Arıza nedeniyle banliyö hatları ile Roma-Napoli, Roma-Milano ve Roma-Torino hızlı tren seferlerinde çok sayıda gecikme ve iptal yaşandı.

İtalya Devlet Demir Yolları (RFI) tarafından yapılan açıklamada, "Roma Termini ve Roma Tiburtina garları arasındaki bağlantının kesilmesi nedeniyle Roma merkezindeki demir yolu trafiği askıya alındı." ifadesi kullanıldı.

Roma'nın merkez tren garı Termini'de trenleri gösteren elektronik levhalarda sık sık "gecikme" uyarıları görülürken, çok sayıda yolcunun trenlerin durması nedeniyle mağdur olduğu gözlendi.

Özellikle sabah işe gitmek isteyen veya başka şehirlere yolculuk edenler bu durumdan olumsuz etkilendi. Yolcular, bilet iadesi alabilmek için gişeler önünde uzun kuyruklar oluşturdu.