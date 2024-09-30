Roma’da sessiz sedasız evlenmişlerdi! Çiçeği burnunda çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'dan yeni kareler geldi

Roma’da sessiz sedasız evlenen güzel oyuncu Pınar Deniz’in karnı belirginleşmeye başlarken çiften yeni kareler geldi. Sade bir törenle dünyaevine giren güzel oyuncunun nikahtan paylaştığı kareleri büyük beğeni toplamıştı.

Dünyaevine giren çifttin fotoğrafları takipçilerinden beğeni toplarken güzel oyuncu Pınar Deniz'in giydiği gelinlik ise tam not almıştı.

YENİ POZLAR GELDİ

Çiçeği burnunda çiften gelen son pozlar takipçileri tarafından çokça beğeni alırken yeni paylaşımlar da peş peşe geldi.

Düğün öncesi gelinlik seçerken eşi Kaan Yıldırım ile olan pozunu paylaşan güzel oyuncunun o pozlarına takipçileri tarafından beğenildi.