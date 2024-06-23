Romanya hava üssünü genişletiyor

Romanya, Ukrayna sınırının yakınlarındaki Mihail Kogalniceanu Hava Üssü'nü genişletmek amacıyla çalışmalara başladı. Ülkenin, üssünü genişletme amacıyla yaklaşık 2,7 milyar dolar bütçe ayırdığı belirtildi.

Üssün Komutanı Albay Nicolae Cretu, konu hakkında, "Rusya'nın 2008'de Gürcistan topraklarını ve 2014'te Kırım'ı ilhak etmesinin etkili olduğunu" ifade etti. Proje kapsamında yeni pist, muhafız kulesi ile mevcut ve gelecekteki askeri teçhizatları depolamak için ek hangarlar inşa edileceği belirtildi.

Söz konusu üssün genişletilmesiyle, üssün NATO’nun Avrupa’daki en büyük hava üslerinden biri haline geleceği düşünülüyor.