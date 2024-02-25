Romanya otobüsünde 45 bin euroluk altın yakalandı

Kaynak: İHA
Romanya otobüsünde 45 bin euroluk altın yakalandı
Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkış yapan ve Bulgaristan üzerinden Romanya'ya hareket eden otobüste, Kaptan Andreevo gümrük memurları tarafından toplam değeri 45 bin euroyu aşan kaçak altın ele geçirildi.

Türkiye'den hareket edip, Bulgaristan üzerinden Romanya'ya düzenli sefer yapan Romanya tescilli bir otobüs, Kapıkule’den geçerek Kaptan Andreevo sınır kapısına geldi. 23 yolcunun seyahat ettiği otobüs, detaylı bir gümrük muayenesi için seçildi.
Yapılan kontroller sırasında gümrük memuru, yolculardan birinin gözle görülür şekilde endişeli olduğunu ve tedirgin bir şekilde muayene odasının girişine doğru yürüdüğünü fark etti. 52 yaşındaki Türk vatandaşı M.D.'nin üst aramasında, belindeki elastik kemer içerisinde 4 paket sarı metal ürünün saklı olduğu tespit edildi.
Uzmanın yaptığı inceleme sonucunda şüpheli şahıstan yüzük, madalyon, zincir, bilezik gibi ürünler olmak üzere, 14 ve 22 ayar altından yapılan 876,90 gram kaçak altın ele geçirildi. Haskovo Bölge Savcılığı'nın gözetiminde soruşturmacı bir gümrük müfettişi tarafından duruşma öncesi işlem başlatıldı.

aw149153-01.jpg

Son Haberler
Bir motel jandarma tarafından boşalttırıldı Gündem
Bir motel jandarma tarafından boşalttırıldı
Serdal Adalı başkan seçildi Spor
Serdal Adalı başkan seçildi
Jandarma moteli boşalttırdı Gündem
Jandarma moteli boşalttırdı
Samsun'da moto kurye yayaya çarptı Yerel Haberler
Samsun'da moto kurye yayaya çarptı
Esra Erol yeğeninin doğum günü kutlamasına katıldı: İnsanın güzel hissetmesi ruhunun hissettiğiyle çok alakalı Magazin
Esra Erol yeğeninin doğum günü kutlamasına katıldı: İnsanın güzel hissetmesi ruhunun hissettiğiyle çok alakalı
Kazada yaralanan kadın yaşamını yitirdi Yerel Haberler
Kazada yaralanan kadın yaşamını yitirdi
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama Yerel Haberler
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama