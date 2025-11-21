Mircea Lucescu, futbola 1963 yılında Dinamo Bükreş'e transfer olduve kırmızı-beyazlı formayla 7 şampiyonluk (1964, 1965, 1971, 1973, 1975, 1977, 1990) ve Romanya Kupası'nı (1968) kazandı. Lucescu, teknik direktörlük kariyerine 1979 yılında Corvinul Hunedoara'da başladı. Üç sezon boyunca oyuncu-teknik direktör olarak görev yaptı ve 1981'de Romanya Milli Takımı'nın başına geçti ve 1984'te tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılmasını sağladı. Mircea Lucescu , 1985-1990 yılları arasında Dinamo'nun teknik direktörlüğünü yaptı ve bir şampiyonluk ve iki Romanya Kupası kazandı. Rumen noca aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 4 fark ülkede görev yaptı. Bu ülkelerde 36 kupa kazandı. Türkiye Milli Takımı'nda da görev yapan Lucescu şu an Rumen Milli Takımı'nın başında bulunuyor.

Dünya Kupası play off yarı finalinde Türkiye'nin rakibi olan Romanya'da 7-1'lik galibiyetle biten San Marino maçı sonrası skandal patlak verdi. Rumean basını Lucescu'nun Dinamo Bükreş'te çalıştığı döneminde Securitate (Romanya'nın komünist rejim dönemindeki eski gizli polis teşkilatı) için rapor tuttuğunu ve onlarla iş birliği yaparak bazı maçları manipüle ettiğini iddia etti.

İddialara ise Lucescu'dan çok sert bir yanıt verdi. San Marino maçından sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Rumen teknik direktör "Milli takıma çok önem verdim. Benim görevim ihtiyaç duyulduğunda orada olmak. Bir sınır var, aşılamayacak bir çizgi. Benim yaptığımı 2 bin yılda yapamazlar. Maçları Securitate'ye sattın diyorlar. Tek bir şey yaptım, Rumen futbolunun gelişimine odaklandım. Kimse beni kovamaz. Yapamazsam kendimi kovacağım" dedi.