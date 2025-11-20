Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nu 2. sırada bitiren A Milli Takımımız, Romanya ile play-off yarı finalinde karşı karşıya gelecek.

Kura çekiminin ardından ülkemizde Galatasaray forması giymiş eski Rumen futbolcu Popescu eşleşmeye dair görüşlerini ülkesinin basınına paylaştı.

'TÜRKİYE İLE EŞLEŞMEYİ İSTEMEZDİK'

Popescu, “Kötü oldu. Bence bu maç, Dünya Kupası’na katılmak için bizim gerçek finalimiz. Türkiye, önemli kulüplerde oynayan değerli oyunculara sahip çok güçlü bir takım. Son yıllarda inanılmaz derecede geliştiler. Onlarla eşleşmeyi istemezdik. Ama orada olmak istiyorsak bu takımlarla oynamalı ve onları yenmeliyiz. Bu bizim finalimiz. Türkiye’yi geçersek diğer yarı finalin kazananıyla oynanacak final kâğıt üzerinde daha kolay görünüyor." diye konuştu.

'TÜRK TARAFTARI BÜYÜK BİR BASKI KURUYOR'

Maçın oynanacağı atmosfere dair de uyarılarda bulunan Popescu, "Orada oynayacağımız maçın atmosferi, karşılaşmanın önemine yakışır derecede büyük olacak. Kulüp takımlarının ve milli takımın maçlarında gördük: Türk taraftarı çoğu statta görülmemiş bir baskı kuruyor. Çok dostça olmayan, hatta düşmanca bir karşılamaya hazırlıklı olmalıyız. Türkiye’de oynadığım dönemden kalan ilişkiler ne olursa olsun bu değişmez. O baskıya da hazır olmalıyız.” ifadelerini kullandı.