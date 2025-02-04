Romanya tahvil satışına başlıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Romanya tahvil satışına başlıyor

Romanya, bütçe açığını finanse etmek amacıyla uluslararası piyasalara tahvil ihracı yapıyor. Euro ve dolar cinsinden tahviller, artan maliyetlere rağmen yatırımcıların ilgisini çekmeye çalışıyor.

Romanya, 2025 yılında uluslararası piyasalarda ilk tahvil ihracını gerçekleştirerek bütçe açığını finanse etmeyi amaçlıyor. Ülke, iç siyasi belirsizlikler ve artan kamu harcamaları nedeniyle yatırımcı güvenini yeniden kazanmayı hedefliyor. Romanya hükümeti, euro cinsinden beş ve dokuz yıl vadeli tahviller ile dolar cinsinden 12 yıl vadeli tahvilleri yatırımcılara sunuyor.

Ekonomik belirsizliklerin gölgesinde yapılan bu tahvil satışı, Romanya için önemli bir sınav niteliğinde. Bloomberg’in haberine göre, önceki tahvil ihraçlarına kıyasla maliyetler belirgin şekilde artmış durumda. Bunun en büyük sebebi, 2024 seçimlerinden sonra hızla büyüyen bütçe açığı. Avrupa Birliği içinde en yüksek bütçe açığına sahip ülkelerden biri olan Romanya, kamu harcamalarını dengelemeye çalışıyor.

Uzmanlar, yüksek faiz oranlarının ülkenin borçlanma maliyetlerini artırabileceğini, ancak yatırımcıların Romanya tahvillerine ilgi göstermesi halinde piyasalarda olumlu bir hava yaratabileceğini belirtiyor.

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