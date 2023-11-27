Romanya ve Moldova'da yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik verilemiyor

Romanya ve Moldova'da şiddetli kar yağışı ve güçlü tipi, bir kişinin ölümüne, yüzlerce bölgenin elektriksiz kalmasına ve bazı ulusal yolların kapanmasına neden oldu.

Nermin Özkaya KAYNAK: Haber Merkezi
Romanya ve Moldova'da yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik verilemiyor

Yetkililer, Romanya ve Moldova'da yaşanan yoğun kar yağışı ve güçlü tipinin bir kişinin ölümüne, yüzlerce yerleşim yerinin elektriksiz kalmasına neden olduğunu ve ayrıca bazı ulusal yolların kapanmasına neden olduğunu söyledi.

Moldova ulusal polisi, Moldova'da 40 yaşındaki bir adamın Pazar günü içinde bulunduğu aracın yoldan çıkıp bir ağaca çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, öğle saatlerinde altı trafik kazasının bildirildiğini söyledi.

Moldova polisi Telegram'da yayınlanan bir açıklamada, "Sürücülere, donanımsız araçlarla yola çıkmamaları ve düşük hızda araç kullanmaları konusunda sürekli çağrıda bulunuyoruz" dedi ve "acil bir ihtiyaç olmadan" araç kullanmamaları konusunda uyardı.

Ulusal Meteoroloji İdaresi, Romanya'da rüzgarların saatte 100 kilometreye (62 mil) kadar çıkmasının beklendiği doğudaki Köstence, Tulcea, Galati ve Braila ilçelerinde kırmızı alarmın yayınlandığını söyledi.

Romanya Enerji Bakanı Sebastian Burduja Pazar günü Associated Press'e verdiği demeçte, 400'den fazla bölgede elektrik kesintisi yaşandığını söyledi.

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