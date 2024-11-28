Romanya'da seçim krizi: Oylar yeniden sayılacak

Romanya’da 24 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda, adaylardan Calin Georgescu’nun finansal şeffaflık konusundaki tartışmalar seçimin meşruiyetini sorgulatıyor. Romanya Anayasa Mahkemesi, seçimde kullanılan tüm oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Ancak seçimin iptali için yapılan iki başvurudan biri, süre aşımı nedeniyle reddedildi. Mahkeme, nihai karar için 29 Kasım’da bir duruşma daha gerçekleştirecek.

İLK TURDA USULSÜZLÜK İDDİALARI

Seçimde birinci sırayı yüzde 22,94 oy oranıyla alan aşırı sağcı Georgescu’nun, kampanyasını finanse etmek için dış kaynaklar kullandığı iddia ediliyor. Rakip adaylar, bu durumun Romanya yasalarına aykırı olduğunu vurgularken, Georgescu'nun kampanyasında mali kaynak beyanında bulunmadığını belirtti. Georgescu ise kampanyasını “sıfır bütçe” ile yürüttüğünü savunuyor ve daha çok TikTok üzerinden seçmenlere ulaştığını öne sürüyor. Ancak, uzmanlar bu tür bir dijital kampanyanın ciddi bir maliyet gerektirdiğini belirtiyor.

Romanya basını, çeşitli influencer’ların Georgescu’nun kampanyası için ödeme aldığını itiraf ettiğini bildirirken, bu iddialar seçim üzerindeki gölgeleri daha da artırıyor. Mahkemenin nihai kararı beklenirken, toplumdaki tepkiler büyüyor.

SEÇİM 8 ARALIK'TA

Georgescu’nun en yakın rakibi, yüzde 19,17 oy alan Elena Lasconi oldu. 8 Aralık’ta yapılacak ikinci turda bu iki aday karşı karşıya gelecek. Aynı zamanda, 1 Aralık'taki parlamento seçimleriyle Romanya, kritik bir siyasi döneme giriyor.

Başkent Bükreş ve diğer şehirlerde protestolar düzenlenirken, halk arasında aşırı sağcı politikaların etkisi ve Rusya yanlısı söylemlere yönelik endişeler artıyor. Georgescu’nun adaylığına karşı çıkan birçok kişi, bu tür figürlerin Romanya’nın Avrupa değerlerinden uzaklaşmasına yol açabileceğini savunuyor.

Romanya’daki bu gelişmeler, bölgesel istikrar ve Avrupa Birliği ile ilişkiler açısından da yakından izleniyor.