Romanya'da yatılı okulda facia

Kaynak: İHA
Romanya'da yatılı okulda facia
Romanya'da yatılı bir okulda kısmi çökme meydana gelirken 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Romanya’nın Harghita bölgesindeki bir yatılı okulun bir bölümü yıkıldı.

Acil durum ekipleri, enkazda kalan 4 öğrenciyi kurtarmak için çalışma başlattı, ancak bir öğrenci yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı öğrenciler hastaneye götürülürken, binanın neden yıkıldığına dair soruşturma açıldı.

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, olaydan etkilenen aileye başsağlığı diledi ve okulların güvenliğinin çok önemli olduğunu vurguladı. Iohannis, olayın sorumlularının cezaya çarptırılmasını istedi ve “Çocukların çoğu zaman geçirdikleri yerlerin güvenlik standartlarına uygun olması gerektiğini” söyledi.

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