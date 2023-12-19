Romanya'da yatılı okulda facia

Romanya’nın Harghita bölgesindeki bir yatılı okulun bir bölümü yıkıldı.

Acil durum ekipleri, enkazda kalan 4 öğrenciyi kurtarmak için çalışma başlattı, ancak bir öğrenci yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı öğrenciler hastaneye götürülürken, binanın neden yıkıldığına dair soruşturma açıldı.

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, olaydan etkilenen aileye başsağlığı diledi ve okulların güvenliğinin çok önemli olduğunu vurguladı. Iohannis, olayın sorumlularının cezaya çarptırılmasını istedi ve “Çocukların çoğu zaman geçirdikleri yerlerin güvenlik standartlarına uygun olması gerektiğini” söyledi.